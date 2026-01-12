Sostenibilità, il nuovo business plan

C’è stato un lungo tempo in cui la sostenibilità è stato un bell’esercizio teorico. Nel 2025 ha cambiato pelle: è diventata pura strategia finanziaria. Lo certifica il nuovo Sustainability Pulse Survey di HSBC, la più grande banca europea, che ha interrogato sul tema oltre 1.600 top manager globali e 500 investitori istituzionali. Il verdetto ha percentuali bulgare: per il 99% dei leader aziendali la transizione climatica è ormai una leva fondamentale per ottenere un vantaggio competitivo nei prossimi tre anni. Non si parla più di costi, ma di ricavi: il 95% del campione vede la sostenibilità come una concreta opportunità commerciale.