Chi è Chiara Ferragni, ascesa, caduta e rinascita della prima regina italiana dei social

Nel febbraio 2024 arriva il colpo finale: la separazione da Fedez. Il brand Ferragnez implode. La coppia che aveva monetizzato ogni istante della propria vita – dalle gravidanze alle malattie – si dissolve sotto gli occhi dei follower. Ferragni cambia strategia comunicativa. Spariscono i post patinati con le collaborazioni di lusso. Subentrano foto dei figli adesso ripresi solo di spalle, momenti quotidiani, una dimensione più intima. È un tentativo di ricostruire credibilità attraverso proprio quella autenticità che molti ritengono le sia sempre mancata. Ma ormai il castello è incrinato.



Per questo il 2024 e il 2025 sono gli anni in cui Chiara si concentra su un rebranding incentrato sulla resilienza e sulla sobrietà. Consapevole che l'era del lusso patinato aveva subito un colpo durissimo, nell'aprile 2025 acquisisce il 99% di Fenice Srl con un massiccio aumento di capitale, scommettendo tutto sul proprio rilancio.