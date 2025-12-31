Chiara Ferragni in Colombia, Tronchetti Provera a Portofino: storia finita?

Dopo settimane di voci mai confermate, uno scatto inequivocabile cambia tutto: l'imprenditore paparazzato mano nella mano con l'ex moglie
A volte non servono parole, né comunicati ufficiali. Basta una foto. E quella che arriva da Portofino dice molto: Giovanni Tronchetti Provera passeggia mano nella mano con la sua ex moglie Nicole Moellhausen, sorridente e rilassato, mentre la storia con Chiara Ferragni sembra scivolare definitivamente nel passato.
Già a metà novembre si parlava di una rottura, mai confermata né smentita, ma ora il quadro appare decisamente più netto. Dopo settimane di indiscrezioni e silenzi strategici, le immagini pubblicate dal settimanale "Chi" sembrano mettere il punto finale alla relazione tra l'imprenditrice digitale e l'imprenditore milanese. Niente dichiarazioni, nessun annuncio: solo gesti che parlano chiaro. Tronchetti Provera è stato fotografato a Portofino insieme a Nicole Moellhausen e ai loro tre figli, tra passeggiate, abbracci e un'intesa che va ben oltre la semplice cordialità familiare.
La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera era nata lontano dai riflettori, in modo insolitamente riservato rispetto al passato sentimentale dell’influencer. Un legame mai ufficializzato e, secondo alcune indiscrezioni, mai davvero sostenuto dalla famiglia di lui. Un dettaglio che avrebbe reso il rapporto fragile sin dall'inizio, fino a una chiusura avvenuta senza clamore.
Non è la prima volta che Giovanni e Nicole vengono avvistati insieme a Portofino. Già lo scorso maggio, durante una presunta pausa nella frequentazione con Ferragni, i due ex coniugi erano stati visti trascorrere molto tempo insieme. Secondo alcune voci, la relazione sarebbe finita già da tempo e sarebbe stato proprio Tronchetti Provera a decidere di tornare dall'ex moglie.
E Chiara Ferragni? Ancora una volta sceglie il silenzio. Sui social continua a condividere frammenti di quotidianità, impegni di lavoro e scorci di viaggio - nelle ultime ore dalla Colombia - senza alcun riferimento alla sua vita sentimentale.