Chiara Ferragni in Colombia, Tronchetti Provera a Portofino: storia finita?

Non è la prima volta che Giovanni e Nicole vengono avvistati insieme a Portofino. Già lo scorso maggio, durante una presunta pausa nella frequentazione con Ferragni, i due ex coniugi erano stati visti trascorrere molto tempo insieme. Secondo alcune voci, la relazione sarebbe finita già da tempo e sarebbe stato proprio Tronchetti Provera a decidere di tornare dall'ex moglie.