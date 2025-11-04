Caso Pandoro, Chiara Ferragni in tribunale a Milano: "È una fase difficile della mia vita"

Secondo la procura, tra il 2021 e il 2022 Ferragni avrebbe tratto presunti profitti ingiusti, per circa 2,2 milioni di euro, in relazione alla vendita dei prodotti promozionali il cui prezzo non comprendeva la beneficenza annunciata. L'indagine è stata coordinata dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza. L'influencer ha sempre respinto le accuse, ribadendo la propria estraneità ai fatti e la volontà di rispettare la giustizia. I suoi legali sostengono che non abbia commesso alcun reato. Ferragni ha inoltre chiuso il fronte amministrativo della vicenda, effettuando donazioni per un totale di 3,4 milioni di euro.