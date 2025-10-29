Caso Pandoro, Chiara Ferragni pronta a risarcire nonna Adriana con 500 euro

Si va verso un accordo tra Chiara Ferragni e una delle consumatrici coinvolte nel caso del Pandoro "Pink Christmas", al centro del procedimento per truffa aggravata in corso a Milano. Nonna Adriana, una pensionata campana di 76 anni, aveva acquistato il dolce natalizio e a settembre si era costituita parte civile nel processo che vede l'influencer e imprenditrice imputata insieme ad altre due persone. Il risarcimento, stimato in circa 500 euro, porterebbe la donna a revocare formalmente la propria istanza alla prossima udienza fissata per il 4 novembre. I legali della 76enne hanno spiegato che la loro assistita "voleva fare beneficenza" e che "ad aprile si è resa conto di quello che era successo, che la sua beneficenza non era andata a buon fine".