Pandoro-gate, iniziato il processo: nonna Adriana porta alla sbarra Chiara Ferragni

Protagonista della prima udienza è stata "nonna Adriana", una pensionata di 76 anni originaria di Avellino che ha deciso di costituirsi parte offesa. La donna aveva acquistato alcuni pandori griffati Ferragni convinta di contribuire a una raccolta benefica. "Voleva fare beneficenza - ha spiegato la sua legale, Giulia Cenciarelli - è una fervente cattolica e solo ad aprile ha scoperto che l'iniziativa non corrispondeva a quanto promesso". La consumatrice ha chiesto un risarcimento di circa 500 euro, cifra che ha dichiarato di voler destinare comunque a opere solidali. Non è escluso, tuttavia, che accetti una proposta di conciliazione da parte dei legali di Ferragni e rinunci a rimanere parte civile.