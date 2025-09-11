Chiara Ferragni e Tronchetti Provera in vacanza a Ibiza
Lei ufficializza con l’imprenditore davanti a tutti e il rapper li saluta cordialmente
E’ tornato il sereno tra i Ferragnez! Chiara Ferragni ufficializza l’amore con Giovanni Tronchetti Provera facendosi accompagnare a scuola a portare i bambini e Fedez li saluta cordialmente. Al primo giorno di Leone e Vittoria ci sono sia mamma che papà e tra di loro va in scena finalmente un momento di pace. “Fedez e Giovanni si sono visti e fermati a chiacchierare come ai vecchi tempi” scrive il settimanale “Oggi” che ha immortalato l’incontro.
Al primo giorno di scuola a Milano ci sono Chiara Ferragni e Fedez, che accompagnano Leone e Vittoria, Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhausen con i loro tre figli. Il settimanale “Oggi” ha immortalato il rapper e il nuovo compagno di Chiara mentre si scambiano qualche saluto mentre lei ridacchiando prosegue verso l’istituto imbarazzata. E’ evidente che Chiara Ferragni è felice, non solo perché tra il suo ex e il nuovo compagno c’è serenità, ma anche perché Tronchetti Provera ha ufficializzato la sua presenza accanto all’influencer con grande tranquillità davanti a tutti e davanti anche a Nicole.
Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno insieme dall’estate 2024 quando a Ibiza è scoccata la scintilla. Nonostante una pausa di qualche mese, la coppia ha sempre sognando di formare una grande famiglia allargata che comprende tutti i loro 5 figli. Sono stati avvistati spesso tutti insieme in vacanza o nei momenti di svago in città. Ora all’orizzonte potrebbe esserci pure una convivenza.
