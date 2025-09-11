Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
C’è serenità

Fedez con Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni a scuola con i figli

Lei ufficializza con l’imprenditore davanti a tutti e il rapper li saluta cordialmente

11 Set 2025 - 08:30
© Tgcom24

© Tgcom24

E’ tornato il sereno tra i Ferragnez! Chiara Ferragni ufficializza l’amore con Giovanni Tronchetti Provera facendosi accompagnare a scuola a portare i bambini e Fedez li saluta cordialmente. Al primo giorno di Leone e Vittoria ci sono sia mamma che papà e tra di loro va in scena finalmente un momento di pace. “Fedez e Giovanni si sono visti e fermati a chiacchierare come ai vecchi tempi” scrive il settimanale “Oggi” che ha immortalato l’incontro.

Leggi anche

Per Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera un abbraccio social ufficializza l'amore

Fedez ufficializza la storia con Giulia Honegger, i primi scatti social

Ufficializza l’amore con Giovanni Tronchetti Provera davanti a tutti

 Al primo giorno di scuola a Milano ci sono Chiara Ferragni e Fedez, che accompagnano Leone e Vittoria, Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhausen con i loro tre figli. Il settimanale “Oggi” ha immortalato il rapper e il nuovo compagno di Chiara mentre si scambiano qualche saluto mentre lei ridacchiando prosegue verso l’istituto imbarazzata. E’ evidente che Chiara Ferragni è felice, non solo perché tra il suo ex e il nuovo compagno c’è serenità, ma anche perché Tronchetti Provera ha ufficializzato la sua presenza accanto all’influencer con grande tranquillità davanti a tutti e davanti anche a Nicole.

Leggi anche

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ancora insieme: in vacanza a Ibiza

Fedez, fuga romantica in Costa Azzurra con Giulia Honegger

La storia di Chiara e Tronchetti Provera

  Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno insieme dall’estate 2024 quando a Ibiza è scoccata la scintilla. Nonostante una pausa di qualche mese, la coppia ha sempre sognando di formare una grande famiglia allargata che comprende tutti i loro 5 figli. Sono stati avvistati spesso tutti insieme in vacanza o nei momenti di svago in città. Ora all’orizzonte potrebbe esserci pure una convivenza.
 

Leggi anche

Fedez sempre più innamorato di Giulia Honegger, le foto intime

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera in vacanza a Ibiza

1 di 7
© Chi
© Chi
© Chi

© Chi

© Chi

Ti potrebbe interessare

fedez
giovanni tronchetti provera
chiara ferragni
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema