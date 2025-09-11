Al primo giorno di scuola a Milano ci sono Chiara Ferragni e Fedez, che accompagnano Leone e Vittoria, Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhausen con i loro tre figli. Il settimanale “Oggi” ha immortalato il rapper e il nuovo compagno di Chiara mentre si scambiano qualche saluto mentre lei ridacchiando prosegue verso l’istituto imbarazzata. E’ evidente che Chiara Ferragni è felice, non solo perché tra il suo ex e il nuovo compagno c’è serenità, ma anche perché Tronchetti Provera ha ufficializzato la sua presenza accanto all’influencer con grande tranquillità davanti a tutti e davanti anche a Nicole.