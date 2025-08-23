Chiara Ferragni e Tronchetti Provera in vacanza a Ibiza
Per la prima volta l'influencer e imprenditrice ha postato una foto insieme al suo nuovo compagno
Se un post social al giorno d'oggi vale come certificazione di un amore, allora Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera fanno ufficialmente sul serio. Per la prima volta infatti l'influencer ha postato sul suo profilo Instagram una foto insieme al suo nuovo compagno, con il quale si frequenta da tempo, tra alti e bassi. Una foto di loro abbracciati e felici davanti a un tramonto.
Un passo importante per una coppia nata quasi un anno fa e che ha fatto nascere il proprio legame un passo dopo l'altro, stando attenta a non scoprirsi troppo e affrontando anche un momento di crisi che, evidentemente è servito a entrambi per capire la reale portata del loro sentimento.
Dopo una prima conoscenza avvenuta l'estate scorsa, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno iniziato ad approfondire la loro "affettuosa amicizia" lo scorso autunno e intorno a ottobre sono iniziate a circolare le prime voci di un possibile flirt tra i due. Nel periodo immediatamente successivo ad Halloween iniziano a circolare le prime foto che confermano che non di sole voci si tratta ma che un flirt esiste davvero. Da quel momento le paparazzate della nuova coppia si sprecano: dai baci in alta quota a Sankt Moritz, al weekend d'amore a Roma, passando per la condivisione di momenti di famiglia come le recite di Natale dei figli.
In primavera però qualcosa si incrina. Arrivano le prime liti, i due iniziano a non mostrarsi più insieme in pubblico e qualcuno parla di rottura definitiva. Al punto verso fine maggio Tronchetti Provera viene fotografato insieme alla moglie dalla quale si era separato: un riavvicinamento che viene interpretato come la pietra definitiva sulla relazione con Chiara. E invece... sorpresa. Passa qualche mese e a fine luglio lui e Chiara Ferragni vengono avvistati di nuovo insieme all'aeroporto di Malpensa. Un luogo profetico visto che da quel momento la loro relazione sembra prendere il volo. Fino al post di oggi. Chiara e Giovanni sembrano certi del loro amore, tanto da non nascondersi più.
