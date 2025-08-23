In primavera però qualcosa si incrina. Arrivano le prime liti, i due iniziano a non mostrarsi più insieme in pubblico e qualcuno parla di rottura definitiva. Al punto verso fine maggio Tronchetti Provera viene fotografato insieme alla moglie dalla quale si era separato: un riavvicinamento che viene interpretato come la pietra definitiva sulla relazione con Chiara. E invece... sorpresa. Passa qualche mese e a fine luglio lui e Chiara Ferragni vengono avvistati di nuovo insieme all'aeroporto di Malpensa. Un luogo profetico visto che da quel momento la loro relazione sembra prendere il volo. Fino al post di oggi. Chiara e Giovanni sembrano certi del loro amore, tanto da non nascondersi più.