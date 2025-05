Questa volta, secondo “Mow”, a mettere davvero fine alla storia sarebbe stata Chiara stessa. Il compleanno lo ha festeggiato prima da sola ad Abu Dhabi, poi con gli amici in Costa Azzurra. Gli avvistamenti con Tronchetti Provera latitano. E la Ferragni non vuole che se ne parli. Dopo anni intensi – tra lo scandalo del Pandoro Gate e il divorzio da Fedez – Chiara Ferragni sembra più determinata che mai a ripartire da sé. Sul lavoro, ha ripreso in mano il suo brand diventandone proprietaria al 99%. “È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia – aveva detto – senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va”. È tempo di rinascita per lei. E in amore volta pagina di nuovo?