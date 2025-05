Chiara Ferragni da qualche mese sta insieme a Giovanni Tronchetti Provera e questo è il primo compleanno che passano in coppia. Anche se la giornata non la trascorreranno l'uno in compagnia dell'altra, di certo l'imprenditore saprà far sentire la sua vicinanza come ha fatto a San Valentino. In quell'occasione lei era a Dubai senza il fidanzato, ma lui le ha fatto trovare un fascio di rose rosse al rientro a Milano. Chissà cosa ha in serbo per lei stavolta?