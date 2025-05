Chiara Ferragni ha trascorso il giorno del suo compleanno lavorando ad Abu Dhabi. In uno scatto pubblicato sui social, sorride mentre mostra una tortina con candelina, anticipando i festeggiamenti veri che poi la attendevano. "Grazie per l’amore, il supporto e per avermi fatto sentire più me stessa che mai. Spero che il meglio debba ancora venire", ha scritto Chiara nel post.