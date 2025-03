L’influencer Veronica Ferraro, incinta di quasi sei mesi del suo primo figlio dal marito, il produttore musicale Davide Simonetta, risponde sui social a chi la critica per essere ricorsa alla fecondazione artificiale. “Alcuni pensano che esistano gravidanze di serie A e di serie B, come se il modo in cui un bambino viene concepito potesse in qualche modo influire sul suo valore e sulla legittimità della sua esistenza” scrive l’imprenditrice digitale.