Veronica Ferraro è incinta: l'annuncio e la gioia dell'amica Chiara Ferragni

"Non c’è una parola giusta per la speranza, per i silenzi dopo ogni test negativo e per le attese. Dentro a ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte. Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perché le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato", ha scritto Varonica Ferraro. Nel video, la futura mamma racconta: “È un maschio e io me lo sentivo, tutti mi dicevano di no e, invece, io l'ho sempre saputo”.