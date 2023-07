L’influencer ha ricevuto la proposta di nozze da Davide Simonetta durante una vacanza in Puglia subito dopo il viaggio in Sicilia con tutto il team di Chiara Ferragni. Nello stesso luogo due anni prima la coppia si era conosciuta grazie agli amici che hanno sempre pensato che insieme sarebbero stati perfetti. Tra le foto condivise sui social anche quella dell’anello che luccica al dito della bella e sexy Veronica.

La proposta di nozze Veronica Ferraro sprizza gioia e felicità e racconta sui social come Davide Simonetta le ha finalmente chiesto la mano. “Due anni fa ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta. Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci. ‘Ciao, scusa per la figura di merda’ la prima cosa che ti ho detto. Non era il momento giusto, ma dopo qualche mese ho capito che avevano ragione. E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti. Nel modo più dolce e riservato che possa esserci. Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici”. Anche lui ha pubblicato la mano con il brillocco al dito di Veronica Ferraro scrivendo: “Quello che avevo da dirti te l’ho detto” corredato da un cuoricino.

La dedica della Ferraro Veronica Ferraro ha dedicato a Davide Simonetta parole dolci anche nelle Storie social: "Non so esattamente cosa sia l'amore, so solo che ti aspetto sulla porta ogni volta che torni a casa. So che mi accompagni al taxi alle 5 del mattino ogni volta che devo partire. Perché mi rendi una persona migliore ogni giorno, senza chiedermi nulla in cambio. Perché sei casa mia e amarti è una cosa semplice".

La pioggia di auguri social Dopo l’annuncio delle nozze di Veronica Ferraro e Davide Simonetta sono piovuti gli auguri social di tanti amici, in primis quelli di Chiara Ferragni che ha scritto: “My best friend is getting married” con una faccina con la lacrima per l’emozione. Poi ci sono stati i commenti di tutto il team e delle altre influencer. Valentina Ferragni: “Piango amore”, Giulia Salemi: “Amore bello congratulazioni”, Giulia Gaudino: “Vi voglio bene, sto piangendo”, Francesca Ferragni ha mandato le faccine con i cuoricini, gli auguri di Emma, di Cristina Marino, di Paola Turani, di Natalia Paragoni, delle sorelle Valli, di Chiara Biasi, di Mara Sattei, di Baby K, di Francesca Sofia Novello e molti altri ancora.



Chi è Davide Simonetta Il futuro marito di Veronica Ferraro è Davide Simonetta, conosciuto anche con lo pseudonimo d.whale. E’ un musicista, cantautore e produttore musicale che ha scritto per tanti artisti italiani: da Tiziano Ferro a Emma, passando per Francesco Renga, Nek, Paola Turci, Marco Carta, Marco Mengoni. Nel suo passato amoroso c’è una storia con la cantante Annalisa, per lei ha scritto la canzone “Bellissima”. Ha collaborato con Tananai per il brano “Sesso occasionale”.

Chi è Veronica Ferraro Veronica Ferraro è fidanzata con Davide Simonetta da due anni. E’ la migliore amica di Chiara Ferragni sin dai tempi dell’università e compare sempre nel suo team di viaggi e vacanze. E’ un’influencer, nata a Milano nel 1987. Nel suo passato amoroso c’è una lunga relazione con il personal trainer Giorgio Merlino: i due si erano conosciuti a Ibiza, si erano sposati in gran segreto in Grecia ed erano stati insieme per 9 anni, la storia si è conclusa nel 2021.