Alle Maldive Valentina Ferragni e Matteo Napoletano si sono immersi in un’atmosfera da favola. Resort extra-lusso con bungalow sospesi sull'acqua, spiagge bianchissime, colazioni galleggianti in piscina e cene a lume di candela sulla sabbia: un viaggio che sembra organizzato con cura non solo per il relax ma anche – ovviamente – per scattare contenuti mozzafiato. E Valentina non perde occasione per mostrare tutti i dettagli dei suoi outfit. Anche Matteo adora scattarsi selfie e si mette in posa per un album da luna di miele.