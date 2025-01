Nel 2021 Valentina Ferragni aveva subito l’asportazione di un tumore della pelle dalla fronte. “I dottori mi hanno detto che è stata la prima volta che hanno visto questo carcinoma su una persona della mia età, 28 anni, solitamente viene a persone sui 50/60 anni in su, per cui è raro è molto difficile la diagnosi” aveva raccontato la sorella di Chiara Ferragni. “Questo fot..to carcinoma è così, rimane silente per mesi, poi sanguina per 2 giorni, poi torna normale ma continua a crescere sotto pelle giorno per giorno” aveva spiegato ancora Valentina. E un anno dopo era tornata sull’argomento sul suo profilo: “Ecco come dovrebbero essere usati i social: per aiutare, per sensibilizzare, per dare una mano anche solo ad una persona dall’altra parte dello schermo”. Infine, l’appello a non trascurarsi ma saper cogliere tutti i segnali che il fisico ci trasmette e andare dal dottore: “E di questo io sono grata, sapere di aver sensibilizzato alla prevenzione e al non dare per scontato una sciocchezza sul nostro corpo. Non aspettate e andate subito a farvi vedere da un medico. La prevenzione e i medici salvano le vite”.