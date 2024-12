Valentina Ferragni ha risposto ai commenti dei follower sulla sua nuova casa, togliendo loro qualche curiosità. A chi le chiedeva perché abbia scelto un appartamento pur potendosi permettere una casa singola ha risposto: "A Milano non esistono molte 'ville' in città e io voglio rimanere dentro la città perché la vivo molto per lavoro, spostarmi un po' più fuori mi sarebbe difficile per il lavoro e gli appuntamenti e poi mi sento più sicura così!". Sulla scelta di ristrutturare ha commentato: "Non mi piacciono le case tutte uguali in condomini uguali e invece amo le case con del carattere e che parlino veramente delle persone che ci abitano, inoltre si può acquistare molto meglio una casa da rifare da zero, se le compri già rifatte le paghi molto di più per nulla, e ripeto, nessuna casa sarà mai casa come quella che decidi di fare da zero (o almeno questo è il mio pensiero)!". Poi ha spiegato: "La casa è del 1958 e mai ristruttura da allora. Terrò un piccolo ricordo per il futuro" e poi: "Ha un'atmosfera davvero speciale".