“Ti sei lasciata con Matteo Napoletano” chiedono i fan e Valentina Ferragni risponde spiegando bene la vicenda: “Non so perché sia uscita questa cosa, ma penso di capire il perché – comincia il video della sorella di Chiara - Cioè, due giorni fa ho postato un trend in cui raccontavo com’è essere figli di genitori divorziati e su come io vivevo l’amore”. Valentina Ferragni spiega la sua visione dell’amore: “Da una parte lo vivo in maniera cinica, molto razionale, ma dall’altra lo vivo in maniera irrazionale e sono molto sognatrice e romantica. Queste due parti di me coesistono. E faccio cose completamente opposte: non credo tanto nell’amore eterno ma faccio qualsiasi cosa per far sì che questa cosa accada. Credo tantissimo nell’amore, semplicemente vivono due parti di me… Spero che ci sia un amore che ti possa accompagnare per tantissimi anni. Ma se non ci dovesse più esserci il rispetto e l’amore, è giusto mollarsi”.