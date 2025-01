C’è la vita vera e ci sono i social. Distinguere cosa succede realmente dalla finzione dei post non è facile. Lo insegna proprio il racconto intrecciato di Chiara Ferragni, una donna forte e pronta a farsi valere quando replica sul rinvio a giudizio facendo sapere di essere ottimista perché non ha fatto niente di male, e quando risponde all’ex marito che l’ha lasciata proprio nel momento peggiore. Ma poi c’è la Chiara che ammette di piangere, di non volersi alzare dal letto quando tutto va storto e che soffre, viene tradita, ama incondizionatamente. Due risvolti della stessa medaglia, ma mostrati in modo diverso in momenti diversi tanto che ora distinguere realtà e “socialità” appare difficile. La sorella Valentina Ferragni, invece, si gioca il profilo Instagram in maniera più impacciata e più sincera, forse. Ha raccontato del tumore alla pelle, ha invitato alla prevenzione, ha fatto sapere quel che le accadeva rivolgendosi ai fan con semplicità anche quando ha tolto un neo dalla testa. Anche nella vita di tutti i giorni si mostra perfetta ed elegante agli eventi mondani, ma non disdegna nemmeno di postare il capitombolo sulle scale. Strappa risate per una certa goffaggine, ma anche simpatia. Sarà questa la chiave giusta per apparire?