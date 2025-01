Francesca Ferragni è diventata mamma per la prima volta il 21 giugno 2022, quando è nato Edoardo, terzo "erede" Ferragnez dopo Leone e Vittorio figli di Chiara e Fedez.

Anche durante la prima gravidanza Francesca aveva condiviso spesso e volentieri i suoi scatti con il pancione in lievitazione. Ora i follower non vedono l'ora di vedere i progressi del nuovo bebè in arrivo conoscerne il sesso.