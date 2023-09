Francesca Ferragni sposa Riccardo Nicoletti, Chiara damigella

Le nozze di Francesca Ferragni e Ricky Nicoletti a Piacenza sono state organizzate dalla wedding planner milanese Ilaria Badalotti, mentre la torta è opera di Roberto Ramperti (lo stesso pasticciere scelto per la torta di compleanno del figlio). Gli inviti di nozze sono stati dipinti a mano e rappresentano la famiglia degli sposi con il piccolo Edoardo seduto sul divano e il cane Gabriella a fare da guardia.

L’addio al nubilato a Mykonos

Francesca Ferragni prima delle nozze con Riccardo Nicoletti ha festeggiato il suo addio al nubilato a Mykonos con le sorelle Chiara Ferragni e Valentina e un gruppo di amici. Per l’occasione la sposa e la sua crew non hanno solo goduto di sole, mare e divertimento ma hanno sfoggiato anche mise glamour per scatti perfetti da postare sui social.