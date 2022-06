Francesca Ferragni ha partorito: è nato Edoardo

Michelle Hunziker in vacanza alle Eolie tra foto in bikini e selfie col parroco

Leggi Anche Le Ferragni in festa, guarda il baby shower di Francesca

Un nuovo arrivo nella famiglia dei

Ferragnez

Leone e Vittoria

Chiara Ferragni

Fedez

che, dopo, contano adesso un bebè in più.è al settimo cielo all'idea di essere diventata zia e commenta prima scrivendo sotto alle foto della sorella con un: "Siete stupendi!" e poi dando il benvenuto al piccolo Edo sul suo profilo. Ancheha fatto gli auguri ai neogenitori: "Congratulazioni patatoni! Sono ufficialmente zio", ha scritto nelle storie.

Leggi Anche Francesca Ferragni si sposa, proposta di matrimonio nel giorno del compleanno



Da

Valentina Ferragni

Marina Di Guardo

è arrivato via social un dolce messaggio per il nipotino: "Benvenuto al mondo Edoardo! Tua zia ti ama tanto e non vede l'ora di incontrarti" e ai suoi auguri si associa anche, nonna per la terza volta.

Leggi Anche Francesca Ferragni mostra il pancione nudo in montagna



Durante la dolce attesa, Francesca aveva condiviso spesso e volentieri i suoi scatti con il pancione in lievitazione. Ora i follower non vedono l'ora di vedere i progressi del piccolo Edoardo.