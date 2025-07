Tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è ancora amore? Avvistati insieme in aeroporto

Da giorni circolavano sempre più rumor di un riavvicinamento tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, dopo un paio di mesi dalle voci della loro presunta rottura, con la marcia indietro del manager che si era riavvicinato alla moglie, Nicole Moellhausen, mamma dei suoi tre figli. Come riporta Veryinutilpeople, i due sono stati avvistati insieme in aeroporto a Milano, mentre lei tornava da un viaggio a Mykonos in compagnia della sorella Valentina.