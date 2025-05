Le foto del settimanale “Chi” parlano chiaro: Chiara Ferragni è tornata single. Giovanni Tronchetti Provera è stato tutto il weekend con i figli e… a sorpresa, spesso anche con la ex moglie. Venerdì sera a Portofino, lui ha fatto l’aperitivo in piazzetta e a due tavoli di distanza c’era Nicole Moellhausen, con le amiche. Si salutano, lui cena con la mamma, arriva anche il padre, che si rivolge affettuosamente Nicole come se fosse ancora “di famiglia”. Il giorno dopo, colazione “casuale” ancora insieme. Poi tutti in barca verso San Fruttuoso. Ma il momento clou arriva domenica, a Paraggi. Giovanni è in spiaggia coi figli, incontra di nuovo Nicole. Questa volta parlano sul serio. Si confrontano, forse anche si chiariscono. E alla fine? Lui la accompagna alla macchina e con la ex scatta un bacio.