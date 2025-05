Di amori tossici Chiara Ferragni aveva già parlato in passato in un video su Tik Tok in cui aveva detto: "I miei amori? In passato non fortunatissima in amore ma romantica per sempre… Cerchiamo persone tossiche perché è quello a cui il nostro cervello è abituato. Purtroppo, nelle relazioni ognuno di noi ha fatto errori, spesso dipendenti dai traumi e insicurezze passate o da schemi sbagliati che continuiamo a ripetere... Non parlo di Federico (Fedez, ndr con cui è ufficialmente separata) ma di quello che sento da tante persone vicine a me e delle loro relazioni".