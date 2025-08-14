Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ancora insieme: in vacanza a Ibiza

È risbocciato l'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. L'influencer e l'imprenditore sono stati avvistati insieme da Chi in vacanza a Ibiza, con loro anche i rispettivi figli. Dopo due mesi di distanza, sembrerebbe essere tornato il sereno e i due avrebbero quindi deciso di concedersi una seconda possibilità. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il manager avrebbe raggiunto la Ferragni sull'isola spagnola, dopo aver trascorso alcuni giorni con i propri figli: "Ecco perché è arrivato in un secondo momento rispetto a lei", si legge.