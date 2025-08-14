Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ancora insieme: in vacanza a Ibiza

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera in vacanza a Ibiza
L'influencer e l'imprenditore sono tornati più uniti che mai, e stanno trascorrendo alcuni giorni nel luogo dove un anno fa si erano innamorati
È risbocciato l'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. L'influencer e l'imprenditore sono stati avvistati insieme da Chi in vacanza a Ibiza, con loro anche i rispettivi figli. Dopo due mesi di distanza, sembrerebbe essere tornato il sereno e i due avrebbero quindi deciso di concedersi una seconda possibilità. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il manager avrebbe raggiunto la Ferragni sull'isola spagnola, dopo aver trascorso alcuni giorni con i propri figli: "Ecco perché è arrivato in un secondo momento rispetto a lei", si legge.
Le immagini diffuse raccontano di un'intesa mai svanita del tutto e "parlano di un legame che non si è mai interrotto", al punto che la coppia starebbe festeggiando il loro primo anniversario. Risale al 2024, infatti, quando il nome di Giovanni Tronchetti Provera cominciò a circolare per la prima volta accanto a quello dell'ex moglie di Fedez. I due sembravano fatti l’uno per l’altra. Ma qualcosa non sembrava aver funzionato. Pare che il problema sia stato la famiglia di Tronchetti Provera, poco convinta di questa storia troppo sotto i riflettori, troppo mediatica.
La relazione tra i due aveva quindi subito una brusca frenata a fine maggio quando il rampollo di casa Pirelli era stato paparazzato da Chi a Portofino tra le braccia di Nicole Moellhausen, sua ex moglie e mamma dei suoi tre figli. Uno scatto che aveva segnato, apparentemente, la fine del breve capitolo con Chiara Ferragni. Ma ora i due hanno fatto dietrofront e sembrano aver ritrovato la sintonia. Prima Veryinutilpeople aveva avvistato i due insieme in aeroporto a Milano, mentre lei tornava da un viaggio a Mykonos in compagnia della sorella Valentina. Poi sono arrivate le foto dei due a St. Moritz dove lo scorso inverno i due avevano trascorso giorni di passione nello chalet della famiglia di lui.
