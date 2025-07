Negli ultimi giorni è arrivato il divorzio ufficiale tra Chiara Ferragni e Fedez: i figli Leone e Vittoria sono affidati a entrambi con frequentazione quasi paritetica, nessun assegno di mantenimento. Mentre per Chiara si chiude il capitolo con Fedez, resta da capire com’è la vita sentimentale di Giovanni Tronchetti Provera. Dopo un riavvicinamento, fotografato dai giornali per buona pace della famiglia di lui, non si sa come stiano le cose tra Giovanni e Nicole Moellhausen, mamma dei suoi tre figli.