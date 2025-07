Della sua vita di prima, Fedez ha fatto tabula rasa: "Ho distrutto tutto quello che c'era, raso al suolo tipo Nagasaki. Però è bello perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver imparato nulla. Ho la repulsione della mia vita passata in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato".