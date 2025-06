Da diversi giorni non si parla che di Fedez e Clara come nuova coppia dello showbiz. Ora il settimanale “Chi”, in un’anteprima online, pubblica una foto che suggerisce una possibile complicità affettiva tra i due interpreti del brano “Scelte stupide”. Lo scatto, seppur non del tutto nitido, ritrae i due cantanti che si scambiano un bacio sulle labbra. Lei reagisce subito furiosa sui social: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: invenzioni. Bella l'arte della prospettiva nelle foto”.