Venerdì 14 febbraio, durante la serata delle cover, Clara "duetterà" con il trio de il Volo: "Quest’estate ho cantato con Gianluca Ginoble de Il Volo a Verona 'Say Something' ed è stato un momento bellissimo, sia per il percepito del pubblico che mio. In quell'occasione ho conosciuto i ragazzi straordinari de Il Volo e a dicembre li ho chiamati per la serata cover di Sanremo... Ci saranno momenti armonici molto belli, usciremo dalla 'comfort zone' sia mia che loro e i picchi di voce ci saranno eccome... 'The sound of silence' è un brano nato negli anni Sessanta come denuncia della tv che iniziava già allora a lobotomizzare gli esseri umani. Penso che oggi sia ancora più attuale dell’epoca, a volte penso che la tv e i social ci rendano più freddi. La trovavo molto adatta ai tempi, mi piace tantissimo. Con l’arrangiamento sarà bellissima".