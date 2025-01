Giorgia ammette che è maturata anche nei sentimenti: "Il clic per 'La cura per me' è scattato quando mi sono resa conto che avevo un’idea dell’amore completamente sbagliata. Devi imparare l'amore, sennò amerai sempre in modo sbagliato. A dirlo è semplice, a farlo meno.... Sono stata immatura nei sentimenti... Appartengo alla generazione di ‘Candy Candy’ che ci ha trasformate tutte in infermiere. Poi c’è un vissuto che ognuno di noi ha. Io ho imparato a mettermi a nudo con me stessa e a mettermi in discussione. Soprattutto quando hai una relazione non puoi dare le cose per scontate".