Difficile capire dai titoli che aria tirerà al festival, ma stasera per molti, soprattutto per gli artisti alla prima volta all'Ariston come Emis Killa o alla più giovane dello schieramento Sarah Toscano, l'emozione era già tangibile. Ma c'è anche chi, come Massimo Ranieri, che su quel palco ha debuttato appena diciassettenne nel 1968, non ha trattenuto l'emozione davanti alla standing ovation che gli ha riservato il pubblico del Teatro del Casinò di Sanremo. Francesco Gabbani ha svelato che il suo "Viva la vita" è una celebrazione della vita, e la vita con le sue sorprese e l'istinto a guidare tutto è anche il fil rouge dei Kolors con "Tu con chi fai l'amore". Tra le new entry anche Brunori SAS che è pronto a mettersi "alla prova in un contesto in cui siamo cresciuti tutti".