Per Fedez un nuovo tatuaggio “casalingo” e una nuova ragazza

Il tatuaggio fatto in casa da Fedez è un modo super creativo e azzeccato per far parlare di sé. Dopo il boom delle sue ultime hit, sembra proprio che stia scaldando i motori per tirare fuori nuovi progetti, e questo tattoo potrebbe essere solo il primo assaggio. I fan sono già in fibrillazione e non vedono l’ora di scoprire cos’ha in serbo il rapper nei prossimi mesi.