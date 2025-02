Sanremo 2025: Clara - "Febbre", il significato del testo

A distanza di un anno dal successo di "Diamanti grezzi", Clara torna all'Ariston per il Festival di Sanremo 2025. La cantante e attrice porta "Febbre", un brano prodotto da Dardust che dal punto di vista musicale e di produzione è stato concepito come se fosse un film articolato in quattro scene principali e ognuna evoca un mondo sonoro distinto che si alterna e si evolve. Il testo è stato scritto dalla stessa Clara in collaborazione con Jacopo Ettore e Francesca Calearo, che altri non è che Madame.