Fedez provoca Clara con uno scherzo crudele

Il risveglio di Clara non è stato dei migliori: Fedez ha ordito ai suoi danni uno scherzo terribile. Mentre la cantante dormiva in una stanza della villa in Puglia in cui hanno soggiornato insieme, il rapper le ha rovesciato una bottiglia d'acqua in testa. "Ma quanto ti diverti con Federico?" ha scritto condividendo il video nelle storie. Tra i due si è vociferato di una love story: lei ha smentito categoricamente, ma è innegabile che la complicità non manchi.