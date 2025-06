Nonna Luciana era diventata famosa in tutta Italia grazie al nipote Fedez, figlio di sua figlia Annamaria Berrinzaghi (detta Tatiana). Il rapper ha sempre detto quanto fosse importante la figura della donna nella sua vita, prima e dopo il successo. In occasione del 91esimo compleanno nel 2022, l'aveva portata a cena fuori con un'auto di lusso e avevano brindato con lo champagne. Luciana Violini aveva partecipato anche alla serie "The Ferragnez" che raccontava la vita di Fedez e Chiara Ferragni e della loro famiglia. Appassionata di tarocchi, il cantante si era spesso rivolto a lei per combattere l'ansia. E infatti in uno degli scatti condivisi come commiato la si vede intenta a disporre le carte sul tavolo.