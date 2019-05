La nonna di Fedez sbarca sui social: è boom di follower

E' una delle donne più importanti per Fedez. Sempre presente nella sua vita reale e social, nonna Luciana Violini sbarca su Instagram. Il rapper le apre un profilo, lei scherza e si mette al pari di Chiara Ferragni (in un post con la blogger Luciana scrive: “Insieme alla mia collega”) e in poche ore il suo account fa incetta di follower. Al Giambellino è nata una nuova “stella” (Fedez le aveva intitolato proprio un astro): nonna imprenditrice digitale.

Sempre presente nelle occasioni piacevoli (feste, compleanni, auguri, Natale) e anche in quelle meno gradevoli (ricordiamo una foto in ospedale), nonna Luciana conquista il web con la sua semplicità e ironia. Il nipote le apre il profilo (in 17 ore supera i 140mila fan) e lei si domanda preoccupata: “Non è che vado in prigione?”. Ne vedremo delle belle...