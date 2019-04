Da Alessia Marcuzzi a Fedez, tra le braccia dei nonni anche i vip si "sciolgono"

Giulia De Lellis ha condiviso con i follower la preoccupazione per sua nonna Lucilla quando è stata ricoverata in ospedale, e anche Fedez, quando la signora Luciana è stata poco bene, è corso a trovarla, senza rinunciare a postare uno scatto social insieme a lei. Non sono da meno Chiara Ferragni e le sorelle Valentina e Francesca, molto legate alla madre di Marina Di Guardo, insieme alla quale postano spesso foto su Instagram. Alessia Marcuzzi è legatissima a nonna Mela, e quando può la riempie di coccole; lo stesso vale per Joe Bastianich, che non vede spesso la signora Erminia, ma non perde occasione di parlare di lei nei suoi programmi tv.