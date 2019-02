Al Bano e Romina nonni bis: una nipotina da Cristel

“E' stata una sorpresa, arrivata all'improvviso in una bella fase della mia vita. Davor e io desideriamo una famiglia numerosa, come quella dalla quale proveniamo... - ha detto Cristel – Mamma (Romina Power, ndr) sentiva che questa volta sarebbe stata femmina, dice che ne era certa...”. Cristel Carrisi si è sposata con Davor Luksic il 3 settembre del 2016 e da allora vive nella capitale croata, ma è sempre in contatto con i genitori.



“Sono nonni speciali e affettuosi. Mamma è dolce e si commuove spesso quando parla di Kai. Papà è un nonno che definirei poco classico, perché lavora troppo ed è sempre in giro. Si vede che ha avuto tanti figli: è così paziente! Quando è con Kai gli parla, gli racconta, canta per lui e ogni giorno vuole che io gli invii foto e filmati per non perderne la crescita” conclude Cristel.