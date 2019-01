Romina Power fa la nonna per le vie di Roma

Al Bano e Romina Power hanno riunito la famiglia a Roma per registrare lo show televisivo "55 passi nel sole", un tributo che Canale 5 ha dedicato al cantante di Cellino San Marco. Occasione unica per Romina, di casa a Los Angeles, per fare la nonna a tempo pieno del suo nipotino Kai, che invece vive a Zagabria con la figlia Cristel e il marito Davor Luksic.



Pizzicata a passeggio con un look curato ed eccentrico, Romina stringe al petto il bambino che a maggio compirà 1 anno. Non mancano sorrisi e sguardi complici tra nonna e nipotino, in perfetta sintonia. Alle loro spalle Romina, 31 anni, spinge il passeggino, mentre chiacchiera con la sorella Cristel, al suo fianco. Mancano all'appello Yari e Al Bano. Sul palco la famiglia si riunisce.