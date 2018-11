Quanto è vip fare la nonna! Guarda Perego, Venier & Co.

“Benvenuto Pietro” scriveva pochi giorni fa sul suo profilo social Paola Perego. La figlia Giulia Carnevale, l'ha resa nonna a soli 52 anni e la Perego ha postato i piedini del neonato e ha scritto: “Il lunedì non è mai stato così bello.... Benvenuto.... Ciccione”.



E che dire di Lucrezia Lante della Rovere? Nonna da questa primavera è la più bollente: posta scatti con il nipotino tra coccole e facce buffe, ma sul suo profilo ci sono anche topless da applausi.



Sasha, India, Maximilian, Stefano Francesco, Raphael e Balthazar: i nipotini di Carolina di Monaco sono praticamebnte una tribù. E il 2018 è stato particolarmente bello per la monegasca che ha festeggiato la nascita del terzo figlio di Andrea, del secondo di Pierre e Beatrice e del secondo di Charlotte. Lei gongola e dispensa coccole e attenzioni a tutti.



In televisione ama farsi chiamare “zia Mara”, ma a casa la Venier è la nonna di Claudio e Giulio. “E dopo domenica in... torno a casa cucino per la mia famiglia (pasta al forno) e mi rilasso con il mio Claudietto... questa è la vita vera” cinguetta postando un video in cui stringe tra le braccia il nipotino più piccolo. Ma non solo, sfoglia la gallery e guarda tutte le super-nonne...