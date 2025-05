Fedez al Congresso dei Giovani di Forza Italia: "La sinistra rifiuta sempre il confronto"

"Il tema della salute mentale è il problema dei prossimi 15 anni: non può essere un lusso e oggi in Italia purtroppo lo è. Il bonus psicologo non riesce a esaurire la richiesta che c'è e il problema è che al centro del dibattito politico non ho mai sentito parlare di salute mentale, sta a voi portare al centro questo tema. Laddove ci sono battaglie che vanno oltre ai colori politici io ci sono sempre", ha aggiunto Fedez.