Tra i giocatori che hanno provato a placare gli animi in campo, c’era anche l’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci. "Ero in trance agonistica - dichiara il rapper di Rozzano all’inviato di "Striscia" - ho usato anche parole peggiori nella mia vita, ti assicuro che so dire e fare di peggio, a volte. Meno male che c’era Bonucci…". E aggiunge: "Speriamo che, memori di questa cosa, d’ora in poi si crei un clima un po' più disteso". Poi, quando Staffelli gli ricorda l’importanza del suo ruolo come esempio per le nuove generazioni, Fedez risponde: "Ho smesso di esserlo e non voglio più esserlo, nemmeno per me stesso".