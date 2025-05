Caso Iovino, cadono le accuse per Fedez: il gip dispone l'archiviazione

Come riferito dall'entourage di Fedez, dall'attività istruttoria non sono emersi elementi idonei a configurare il reato di rissa, né prove del coinvolgimento diretto del cantante. Come evidenziato nel provvedimento, risultano assenti sia certificazioni mediche sia la querela da parte della persona offesa, circostanza che ha determinato l'esclusione anche del reato di percosse.