Caso Iovino, pm di Milano chiede l'archiviazione per Fedez

Nessuno "scontro tra gruppi contrapposti" ma "un gruppo contro un'unica persona offesa". Con questa motivazione la pm di Milano Michela Bordieri ha chiesto di archiviare l'inchiesta per rissa a carico di Fedez, indagato per la presunta aggressione ai danni del personal trainer Cristiano Iovino nell'aprile del 2023. Stessa istanza anche per l'ex bodyguard del rapper Christian Rosiello, ultrà della curva Sud di San Siro. Quanto "all'ipotizzabile reato" di percosse, poiché agli atti non vi sono certificati medici che stabiliscano con certezza lesioni, il pm osserva che "non risulta essere esser stata sporta idonea querela" da Iovino.