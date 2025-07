Ferragnez, cos'è il divorzio congiunto e quanti altri tipi ce ne sono in Italia

In Italia esistono tuttavia anche altre sottocategorie di divorzio. Una è la negoziazione assistita, una forma di divorzio consensuale che avviene tramite un accordo raggiunto con l'assistenza di due avvocati, che poi deve essere validato dal pubblico ministero. C'è poi il divorzio in Comune: è cioè possibile divorziare anche tramite un accordo in Comune, senza passare per il Tribunale, a patto che non ci siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti, o non vi siano accordi da prendere su questioni patrimoniali.