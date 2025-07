Jeff Bezos, in caso di divorzio quanto prenderebbe Lauren Sanchez

Del resto, Jeff Bezos non è nuovo ai matrimoni e di esperienza ne ha fatta. Quando ha divorziato dalla prima moglie Mackenzie Scott nel 2019 ha dovuto sborsare tra i 35 e i 40 miliardi di dollari. Il fidanzamento con Lauren Sanchez è stato in grande stile e Bezos non ha mai badato a spese per far felice la sua promessa sposa a partire dall’anello di fidanzamento, un diamante da 30 carati. Ma in vista del sì a Venezia i suoi legali hanno messo le cose in chiaro e la Sanchez non ha esitato a firmare.