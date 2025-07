Nonostante le misure di sicurezza messe in campo per le nozze di Jeff Bezos pare che venerdì sera, alla cerimonia nuziale di Mister Amazon e Lauren Sanchez, si sia intrufolata una vera e propria imbucata. La signora in questione è arrivata tutta agghindata per le feste, tanto da passare inosservata davanti ai controllori, al metal detector e pure ai bodyguard. Più di un vip si sarebbe chiesto chi fosse, ma nessuno ha pensato all’ospite non invitata se non dopo il furto dell’abito di Lauren. Una volta rintracciata, la misteriosa lady non aveva il vestito con sé ed è stata lasciata andare. Il Corriere scrive che “Dalla Digos non confermano ma neanche smentiscono e ieri in Tribunale a Venezia ne parlavano tutti”.