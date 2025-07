La guerra Pitt-Jolie si inasprisce, lui chiede l'accesso ai messaggi privati di lei

Da quando si sono separate, nel 2016, le due star litigano in tribunale per il vigneto che un tempo possedevano insieme. Dopo che Angelina ha venduto la sua quota della loro azienda vinicola francese Chateau Miraval all'oligarca russo nell'ottobre 2021, Brad l'ha citata in giudizio per violazione del contratto e vendita illegale della quota.

Nei documenti presentati in tribunale dagli avvocati di Pitt si parla di "un’acquisizione ostile”, che "destabilizza e offusca la reputazione del marchio Miraval associandolo alla società russa". E non è tutto. Secondo l'attore l'ex moglie avrebbe venduto la sua metà dell'amata azienda vinicola francese Miraval all'oligarca con "intenzioni velenose" e "tattiche commerciali studiate" per "infliggergli danni" come rappresaglia per la lotta per l'affidamento dei loro figli.