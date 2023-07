Presentati nuovi documenti giudiziari nella battaglia legale per il vigneto di Château Miraval in Provenza

ridicolo!". Così lo definisce la star, come si evince dai nuovi documenti presentati dagli avvocati dell'attrice in tribunale nell'ambito della battaglia legale per il vigneto di Château Miraval in Provenza, di cui era co-proprietaria con l'ex marito. La star di "Ad Astra" è accusato di aver "saccheggiato" la tenuta francese e di aver speso milioni di profitti per ristrutturare la piscina e per costruire uno studio di registrazione. Nella causa intentata all'attore hollywoodiano sono stati chiesti adesso 350 milioni di dollari di risarcimento.

Le accuse Nei nuovi documenti giudiziari, stando a quanto riportato dal Financial Time e da Hollywood Life, Angelina Jolie avrebbe letteralmente deriso, senza pietà, l'ex marito per le sue affermazioni di aver "costruito" la loro attività vinicola francese, dipingendolo al contrario come un dilettante di Hollywood che, nonostante si definisse "un produttore di vino", al massimo "si è occupato di illusioni, non di terra e uva". L'attrice ha rincarato la dose affermando che l'ex marito avrebbe "al massimo visitato i vigneti per ammirare il lavoro dei lavoratori francesi che hanno effettivamente realizzato l'affare".

Pitt l'agricoltore Negli ultimi anni la superstar si è definita in realtà spesso una specie di agricoltore gentiluomo, più interessato al terroir della loro tenuta di Château Miraval che alle debolezze del mondo dorato dello showbiz.

“Sono un agricoltore ora”, aveva detto Pitt, 59 anni, a Wine Spectator nel 2014: "Adoro imparare a conoscere la terra, quale campo è più adatto per coltivare l'uva, decidere se raccogliere a settembre o ottobre, quali sono i livelli di zucchero, l'acidità dell'uva, imparare a prevedere se sta per piovere... tutto questo è stata una scuola per me".

L'affondo di Angie Ma Angelina Jolie ha smontato tutto il bel castello del suo ex: "Durante gli anni in cui presumibilmente ha 'costruito' l'attività, ha lavorato incessantemente sul set ed è apparso in dozzine di film, per non parlare delle innumerevoli apparizioni promozionali, del jet set in giro per il mondo per le anteprime dei film e la sua partecipazione alle feste di Hollywood. Pitt è titto fuorchè un 'vigneron'".

La storia del vigneto Château Miraval è un vigneto in Provenza, nel sud della Francia, che Pitt ha acquistato con l'allora moglie Jolie per 25 milioni di euro nel 2008. I due sono diventati proprietari 50/50 della proprietà, così come dell'azienda vinicola connessa.

Angelina ha poi venduto la sua quota della proprietà multimilionaria nel 2021, e Brad, 59 anni, l'ha citata in giudizio nel febbraio 2022 per aver presumibilmente ceduto illegalmente la sua quota a un uomo d'affari russo. Brad ha accusato Angie di "arricchirsi" mentre lo "danneggiava intenzionalmente", come si legge nei documenti del tribunale depositati all'inizio di giugno 2022.